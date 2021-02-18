رياضة دير الزور ضمن رؤية اللجنة التنفيذية الجديدة

ديرالزور – مالك الجاسم

عدة أمور كانت على طاولة اللجنة التنفيذية الجديدة التي أبصرت النور منذ أيام قليلة، ولأن الأمور لا تحتمل التأجيل حملنا ما يتم تداوله في الوسط الرياضي ووضعناه أمام رئيس اللجنة التنفيذية في دير الزور حازم بطاح الذي بدأ حديثه لــ«تشرين» بالقول: في الوقت الحالي نسعى لأن تعود رياضة دير الزور لسابق عهدها بعد ما مرت به خلال السنوات السابقة وقد بدأنا بإعادة ترتيب الأمور في عدد من الألعاب لتعود للمشاركة من جديد, وكان آخرها مشاركة المصارعة التي حصلت على ميداليتين بمشاركتها الأولى, ومن قبلها مشاركة يد اليقظة للناشئين التي تصدرت فرق المجموعة وعودة النشاط لكرة يد الفتوة والتركيز على المراكز التدريبية لأننا نعدّ أنفسنا في مرحلة البناء ويجب وضع الأسس الصحيحة لانطلاقة كل لعبة, وهناك اهتمام كبير من قبل رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي برياضة دير الزور.

ويتابع البطاح حديثه عن ملعب دير الزور: هناك قرار من قبل المكتب التنفيذي بصيانة الملعب وتعشيبه وكانت الآراء مختلفة حول هذا الموضوع بين العشب الطبيعي والرول الصناعي ونحن جهة مشرفة والعقود كلها من خلال المكتب التنفيذي الذي هو بالتأكيد يعرف ما هو الشيء الجيد لمنشآت وملعب دير الزور ويمكن أن نكشف سراً بأنه سيتم تجهيز الصالة الرياضية بالكراسي كاملة.

ويضيف البطاح حول الأندية الريفية: هناك أندية ريفية ممتدة على مساحة المحافظة وهذه الأندية تعد خزاناً كبيراً لرفد أندية المحافظة بالخامات والطاقات البشرية والتركيز على دعم هذه الأندية والعمل على تأهيل منشآتها الرياضية ومن خلال الجولات التي سنبدأ بها بالقريب العاجل سنرصد احتياجات هذه الأندية والعمل على تأمين مستلزماتها ودعمها.

ويختم رئيس اللجنة التنفيذية في دير الزور حديثه أما حول الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة الأمور في نادي الفتوة فنحن في التنفيذية همنا واهتمامنا أندية المحافظة, ولا سيما الفتوة واليقظة وقد استلمنا المهمة منذ أيام لذلك الأمور في الوقت الحالي نتركها للإدارة الزرقاء, ونتابع الأمور وسيكون لنا تدخل في الوقت المناسب, والفتوة يمر بمرحلة حرجة وهو يتطلب جهوداً مضاعفة وتعاوناً من قبل الجميع ليعود إلى مساره الصحيح.