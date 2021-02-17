مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرات فرنسية فوق البحر الأسود

أعلن مركز الدفاع الروسي أن طائرتين من طراز سو27 اعترضتا اليوم سرب طائرات تابعا للسلاح الجو الفرنسي فوق البحر الأسود.

ونقلت وكالة «تاس» عن المركز قوله في بيان: إن الوسائل الروسية الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدولية بالبحر الأسود رصدت اليوم هدفاً جوياً يقترب من حدود البلاد وإثر ذلك أقلعت مقاتلتان من طراز سو 27 لاعتراض هذا الهدف واقتربت منه لمسافة آمنة ليتبين أنه مجموعة طائرات تابعة للقوات الجوية الفرنسية تتكون من ناقلة وقود جوي من طراز«كي.سي135» وطائرتين تكتيكيتين من طراز ميراج 2000.

وأوضح البيان أن المقاتلتين الروسيتين عادتا إلى قاعدتهما بعد أن ابتعدت هذه الطائرات عن الحدود الروسية ونفذت مهمتها ملتزمة بالقواعد الدولية بشأن استخدام المجال الجوي.

«سانا»