تحذير من الموجة الثالثة من كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا في حال لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش لقناة “روسيا 1” إن “الموجة الثالثة من الوباء ممكنة إذا لم يكن الناس حذرين بما فيه الكفاية” لافتة إلى أن الموجة الثانية تظهر الآن انخفاضاً في جميع أنحاء العالم ولكنها حذرت من أنه “لا توجد مناعة جماعية كافية حتى الآن”.

وتشهد بعض الدول منذ أسابيع تصاعداً في معدلات الإصابة بالفيروس وزيادة في أعداد الحالات النشطة وذلك بعد أشهر من استقرار المعدلات.

كما توقع ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا حدوث موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في حين كررت الحكومات ما وصفه بالتقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية محذراً من أن هذه الموجة ستكون “قاتلة”.