جنرال تركي متقاعد: أردوغان يشكل خطراً على الجميع

حذّر الجنرال التركي المتقاعد توركار أرتورك من أن السياسات الخطيرة التي ينتهجها رئيس النظام التركي رجب أردوغان في سورية وليبيا والصومال والبلقان باتت تشكل خطراً على الجميع كما هو الحال في الداخل التركي.

وشدد أرتورك في حديث تلفزيوني اليوم على أن سياسات أردوغان تشكل خطراً كبيراً على مستقبل تركيا وخاصة مع استمرار تدخلاته في الشؤون الداخلية لكل من سورية وليبيا ودول أخرى.

ويؤكد العديد من المسؤولين الأتراك والأوروبيين أن السياسات العدوانية الخارجية التي ينتهجها أردوغان والإهانات الهزلية التي يوجهها للمسؤولين الأوروبيين هدفها التغطية على فشل سياساته الداخلية.

“سانا”