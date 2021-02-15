القبض على عددٍ من تجّار ومروّجي المخدرات بدمشق وريفها

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على عدة أشخاص في دمشق وريفها من تجار ومروّجي المخدرات وصادر 63 كيلوغراماً من مادة الحشيش وكميات من الحبوب المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم توقيف تاجر مخدرات في بلدة ببيلا بريف دمشق وشخص يعمل لديه بالترويج ومصادرة ثمانية كيلوغرامات وخمسمئة غرام من مادة الحشيش المخدر و3000 حبة كبتاغون مخدرة و1210 حبات نوع بيوغابلين مخدرة و1500 حبة ترامادول مخدرة و310 حبات نوع زولام مخدر وميزانين إلكترونيين.

ووفق البيان تم توقيف شخصين في بلدة قارة بريف دمشق ومصادرة كمية واحد وعشرين كيلو وخمسمئة غرام من مادة الحشيش المخدر وتوقيف شخص في منطقة كفرسوسة بدمشق عثر في مزرعته على كمية ثلاثين كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و500 حبة مخدرة نوع كبتاغون و50 غراماً من الهيروئين إضافة إلى توقيف شخص في مدينة جرمانا وضبط كمية ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.