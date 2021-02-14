أربع وفيات بوباء إيبولا في غينيا

أفادت وزارة الصحة في غينيا اليوم بأنها تواجه مجدداً وضعاً وبائياً مع تسجيل أربع وفيات من أصل سبع إصابات بحمى إيبولا النزفية بعد خمس سنوات من إعلان القضاء على الوباء.

وقال رئيس جهاز الصحة في غينيا ساكوبا كيتا في تصريح له بعد اجتماع طارئ في العاصمة كوناكري اليوم نقلته «فرانس برس»: إن غينيا أصبحت مجددا ًفي وضع وبائي وأن هذه الحالة تضع غينيا في وضع تفش لوباء إيبولا.

من جانبه، ممثل منظمة الصحة العالمية في كوناكري ألفريد جورج كي زيربوا بيّن أن الهيئة الدولية ستنشر فوراً وسائل الحد من انتشار المرض بما في ذلك جرعات من لقاحات لمساعدة غينيا على التعامل مع الوضع.

وبدأ تفشى وباء إيبولا في كانون الاول عام 2013 وانتشر في دول غرب إفريقيا وأولها غينيا وليبيريا ودول أخرى ما أسفر عن وفاة أكثر من 11 ألف شخص في حين سجلت عدة حالات إصابة بالمرض في بعض الدول الغربية والولايات المتحدة.