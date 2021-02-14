لجنة خاصة لتأمين تكاملية التصنيع الزراعي

سامي عيسى :

مجموعة من المقترحات ناقشها وزير الصناعة زياد صباغ مع ممثلي الاتحاد العام للفلاحين والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية من أجل تأمين سبل دعم الفلاحين بطريقة مباشرة والقضاء على الحلقات الوسيطة بين المزارع والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية وضرورة تأمين مستلزماتهم بكل الوسائل.

وأكد الصباغ خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم على ضرورة التعاقد مع الفلاحين قبل بداية المواسم الزراعية على أن يتم استجرار كل المحاصيل القابلة للتصنيع والتعليب لمعامل القطاع العام والخاص، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين من أجل تكامل عملية التصنيع الزراعي وتعميم مبدأ الدعم على كل المحاصيل الزراعية القابلة للتصنيع.

بدورها، ريم حللي مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أشارت إلى أهمية العمل بمبدأ تقديم السلف للمزارعين لكل المواسم الزراعية بحيث يتم ضمان إيصال المحصول بالكامل إلى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة.

في حين أبدى ممثلو الاتحاد العام للفلاحين جاهزيتهم للبدء بالخطوات العملية بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة.

وخلال الاجتماع وجه وزير الصناعة زياد الصباغ بتشكيل لجنة دائمة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تضم ممثلين من وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الصناعة واتحاد الحرفيين في إطار التنسيق والتعاون للبدء بالتواصل مع الفلاحين وتأمين الاحتياجات اللازمة.