القبض على مروّج مخدرات في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض اليوم على شخص مطلوب بجرائم تعاطي وترويج مواد مخدرة وضبط بحوزته كمية نصف كف من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه نتيجة المتابعة والبحث عن المطلوبين ومرتكبي الجرائم تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على شخص يوجد بحقه طلبات عدة بجرم تعاطي وترويج المواد المخدرة وضبط بحوزته كمية نصف كف من مادة الحشيش المخدر، مبينة أنه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع أشخاص متوارين على تعاطي وترويج المواد المخدرة.

وأشارت الوزارة إلى مصادرة المواد المخدرة وأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.