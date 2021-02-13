ختام الدورة التنشيطية المفتوحة في كرة الطاولة

اختتمت اليوم في صالة تشرين الرياضية التخصصية بدمشق منافسات الدورة التنشيطية المفتوحة في كرة الطاولة في نسختها الرابعة والتي تقام باسم ورعاية لاعب منتخبنا السابق عصام الحمصي بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من أغلب المحافظات.

وتم تتويج الفائزين والفائزات وتكريمهم بجوائز تشجيعية مقدمة من راعي البطولة بحضور رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل وأمين سر الاتحاد سوسن مصطفى وعماد منصور المشرف على البطولة عضو الاتحاد.

وكانت منافسات الدورة التي أقيمت على مدى يومين أسفرت عن النتائج التالية:

في فئة الرجال فاز بالمركز الأول اللاعب يامن دندل وحل ثانياً أحمد الحافظ وذهب المركز الثالث للاعب عبد الرزاق حلاق ومن ثم اللاعب محمد طربين رابعاً وسالم ظاظا خامساً وعبد الله الشيخ طه سادساً.

وفي فئة الإناث فازت بالمركز الأول اللاعبة دلع أسد وحلت ثانية اللاعبة غزل زاهر وثالثاً إنانا كردية وفي المركز الرابع للاعبة لانا الشيخ ياسين وفي المركز الخامس لارا ضويا وفي المركز السادس ماتيلدا عسول.

من كواليس البطولة …

قدم اللاعب عصام الحمصي هدية تذكارية لرئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل معبراً عن شكره وتقديره للاتحاد على جهوده المبذولة لإنجاح البطولة.

وتم تكريم أصغر لاعبة في الدورة ديما الجندي وأصغر لاعب شكيب ماغوط وأكبر لاعب عدنان محاسني وأشرف على البطولة عضو الاتحاد عماد منصور، وأدارها باقتدار الخبرة الوطنية بديع فتال وأشرف عليها تحكمياً الحكمة الدولية لودي هزيم.