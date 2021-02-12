الصحة العالمية تكشف عن مشكلة خطيرة تتعلق بسلالات كورونا

أشارت منظمة الصحة العالمية اليوم إلى وجود مشكلة خطيرة تتعلق بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تزيد من حدة الوباء.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن قالت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان قولها في إفادة أدلت بها اليوم: إن «منظمة الصحة العالمية لديها بيانات تشير إلى وجود مرضى أصيبوا بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا بعد شفائهم من فيروس كورونا رغم وجود أجسام مضادة للفيروس في أجسادهم» مضيفة: «نتلقى الآن تقارير عن عودة العدوى بسلالة جديدة من الفيروس وهناك تقارير أولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل قد يصابون مرة أخرى» .

وأضافت سواميناثان أنه في الوقت الحالي يتم إجراء دراسات حول مقدار المناعة من الفيروس لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض ومع ذلك من بين الذين تم تطعيمهم يحمل الأغلبية العظمى الفيروس بشكل خفيف.

ودعت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إلى إجراء مزيد من البحوث حول مرض «كوفيد 19» والاهتمام بالذين يعانون منه وتأهيلهم رغم شح المعلومات حول سبب استمرار معاناة بعض المتعافين بعد اجتيازهم المرحلة الحادة منه.

«سانا»