الاستحقاق الانتخابي القادم أمل سورية

ينتظر السوريون موعد الاستحقاق الانتخابي القادم على مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية بفارغ الصبر حسب قول سالم مضحي العز الدين من ريف حماة الشرقي، وأحد وجهاء قبيلة العكيدات السورية، وأكدّ العز الدين أن الاستحقاق الانتخابي لمقام الرئاسة حق وواجب وطني، وهدف لكل سوري بحيث يشارك في انتخاب أعلى منصب في الدولة والأمل أن تجري هذه الانتخابات في موعدها المحدد لأننا نعول على مستقبل الوطن من خلالها، ونرجو أن تكون عنواناً جديداً ومشرقاً لمرحلة التعافي من مخلفات الحرب على سورية والعودة لانتعاش اقتصادي واجتماعي وأخلاقي كبير.

معبّراً عن وقوف القبائل العربية وأبنائها ومنهم قبيلة العكيدات مع الوطن لأنهم لم ولن يتخلوا عن واجبهم وحقهم الوطني، والاستمرار في الصمود والعمل بكل جهد ممكن للحفاظ على المنجزات التي تحققت خلال العقود الماضية والتي ستكون ناصعة الإشراق لمستقبل واعد.

وتمنّى العز الدين أن تقوم دول العدوان والإرهاب بفك الحصار الخانق المفروض على سورية ظلماً، وأن يتم تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتنمية الاقتصاد وخاصة الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأن يعود الألق إلى بلدنا الحبيب سورية.