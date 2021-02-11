القوة الصاروخية اليمنية تستهدف قاعدة جوية للنظام السعودي في خميس مشيط

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخاً باليستياً على قاعدة الملك خالد الجوية التابعة للنظام السعودي في خميس مشيط بعسير جنوب السعودية.

ونقل موقع المسيرة عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: إن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وحققت إصابة دقيقة” مشيراً إلى أن الصاروخ الباليستي المستخدم من طراز جديد لم يكشف عنه سابقاً.

وأكد سريع أن استهداف القاعدة يأتي رداً على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان السعودي واستمرار الحصار على اليمن.

«سانا»