السوري القومي الاجتماعي في لبنان يجدد التمسك بخيار المقاومة

جدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان التمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي ومحاولاته لاستهداف لبنان وسيادته وأراضيه.

وقال الحزب في بيان اليوم: “إننا نؤكد أن خيار المقاومة ثابت وراسخ ما يجعل منها قوة فاعلة وحاسمة في مسار تحقيق الانتصارات ورسم المعادلات الكبرى ولاسيما معادلة الردع التي أرستها في مواجهة العدو الإسرائيلي”.

ورأى الحزب أن الالتفاف حول المقاومة ودعمها في نهجها وخيارها رسالة قوية للعدو وللقوى الدولية والإقليمية التي تستهدف المقاومة ولحاملي الأجندات المشبوهة الذين يهاجمونها ويتنكرون لإنجازاتها ومعادلاتها التي تحمي لبنان من خطر الاحتلال والإرهاب مشدداً على التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة بما تمثل من عناصر قوة حاسمة للبنان وشعبه.

«سانا»