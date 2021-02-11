افتتاح مركز للمعالجة الفيزيائية في حمص

افتتحت منظمة اتحاد شبيبة الثورة في حمص اليوم مركز العلاج الفيزيائي لجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ضمن برنامج (وصية ) في الطابق الأرضي لمقر فرع شبيبة حمص .

وفي تصريح له قال الدكتور عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة قال: إن برنامج وصية يأتي ضمن ثلاثة برامج استراتيجية أطلقتها المنظمة للمرحلة القادمة و هو يعنى بدعم جرحى الجيش العربي السوري و القوات الرديفة عبر مشروعين أولهما مشروع العلاج الفيزيائي الذي يهتم بافتتاح مراكز متخصصة بالعلاج الفيزيائي مجهزة بطاقم طبي متخصص بالعلاج الفيزيائي و أجهزة حديثة لتقديم العلاج على مدار الأسبوع، في حين يشمل المشروع الثاني دعم ورعاية حالات التميز والإبداع من ذوي الشهداء والجرحى في مجالات الفنون المختلفة ومساعدتهم لبناء مشاريعهم الخاصة.

وأوضح دلة أن المركز الذي تم افتتاحه اليوم في حمص يقدم الدعم المعنوي والنفسي للجرحى عبر قاعتي ألعاب رياضية ومطالعة، إضافة إلى القاعات العلاجية لافتاً إلى سعي المنظمة لزيادة التجهيزات ضمن المركز لتشمل الحالات المعقدة على مستوى العلاج الفيزيائي.

وأكد أن برنامج وصية هو بداية محفزة للفعاليات الأهلية لاتخاذ خطوات متقدمة على مستوى دعم البيئة المحلية وتنميتها وخدمة المجتمع خاصة أن البرنامج يضم فريقاً كبيراً من المتطوعين كما سيتم ضمن البرنامج افتتاح مركزين في سلحب في ريف حماه والدريكيش في ريف طرطوس.

أخصائية العلاج النفسي والحركي ريما خضور مديرة المركز قالت: إن المركز يضم أقساماً عديدة تضم المكتبة و غرف المعالجة الفيزيائية و العلاج الكهربائي وصالة رياضية مجهزة بأجهزة تدريب خاصة و صالة ترفيهية ضمن الطابق الأرضي ، ولفت إلى أن طاقم المركز مؤلف من ٤ معالجين فيزيائيين و ٢ مرافقين لمساعدة الجرحى ، إضافة لتزويد المركز بسيارة خاصة لنقل الجرحى من منازلهم إلى المركز وإعادتهم بعد انتهاء كل جلسة.

ولفتت خضور إلى وجود برنامج خاص لأرشفة البيانات المتعلقة بالجرحى ومتابعة المسار العلاجي لهم حيث يتم التواصل معهم عبر بيانات بأسمائهم و أرقام هواتفهم و أماكن سكنهم .