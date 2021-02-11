زاخاروفا: محاولات الدول الغربية زعزعة الاستقرار في روسيا محكوم عليها بالفشل

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أنه من غير المقبول إطلاقاً استخدام حقوق الإنسان والاستناد إلى المبادئ الديمقراطية كوسيلة جيوسياسية للضغط على الدول.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم: سيبدو هذا أمراً وقحاً جداً بشكل خاص على خلفية التجاهل التام والمستمر من قبل بروكسل للانتهاكات الصارخة لحرية وسائل الإعلام وحقوق السكان الناطقين بالروسية في دول البلطيق وأوكرانيا والتجاهل المطلق لمشاكل الاتحاد الأوروبي ذاتها، معتبرة أن الدول الغربية تشن حملة واسعة النطاق ضد روسيا بهدف زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي فيها ولكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل حتماً وستقوم موسكو بمواجهتها.

ومن جهة ثانية قالت زاخاروفا: إن روسيا تعتبر قرار النرويج نشر قاذفات استراتيجية أمريكية في قاعدة جوية نرويجية خطوة أخرى تجاه زيادة النشاط العسكري في المنطقة المجاورة للحدود الروسية: مضيفة: نعتقد أن نشاط أوسلو هذا يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويلغي السياسة النرويجية التقليدية المتمثلة في عدم نشر قواعد أجنبية على أراضيها في وقت السلم.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن روسيا سترد حتماً وبشكل متناسب على العقوبات الجديدة المحتملة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي وقالت: أود أن أحذر شركاءنا في الاتحاد الأوروبي من خطوة متهورة أخرى وكما تدركون سوف يتبعها حتماً رد مناسب.

من جانب آخر أعلنت زاخاروفا أن روسيا تحذر ألمانيا من محاولة إثارة الخلاف بين موسكو ومينسك وقالت: موسكو لا تحمل أوهاماً بشأن مواقف برلين الرسمية فيما يتعلق بالأوضاع السياسية الحالية في البلد الحليف لنا ونود تحذير الأطراف الألمانية المقابلة من محاولات التدخل وأحداث الخلاف في العلاقات الروسية ـ البيلاروسية بشكل مباشر أو من قبل جهات أخرى.

“سانا”