ميداليتان فضيتان لأبطالنا في ألعاب القوى للاحتياجات الخاصة

توج منتخبنا الوطني لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة بميداليتين فضيتين في افتتاح بطولة فزاع الدولية المقامة حاليا في دبي، وهي المرحلة التأهلية الأخيرة لبارالمبيك طوكيو.

وجاءت الميدالية الأولى عبر بطلنا العالمي محمد خالد محمد بالميدالية الفضية لمسابقة رمي الكرة الحديدية التي أقيمت اليوم بعد حلوله بالمركز الثاني بعد اللاعب الكاميروني.

كما جاءت الميدالية الفضية الثانية عبر بطلنا الدولي عبد الحكيم البكر بمسابقة رمي القرص إثر تسجيله رقماً وقدره 33,35 متراً وهو رقم شخصي وسوري جديد بهذه المسابقة.

الجدير ذكره أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت إلغاء مراسم التتويج للأبطال الفائزين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا وتقوم بإرسال الميداليات إلى الفائزين في مقر إقامتهم.