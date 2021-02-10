الصحة: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 78حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 78 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 14668 شفيت منها 8366 وتوفيت 965 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة لليوم الأربعاء 10 شباط 2021:

الإصابات :

٢٥ في اللاذقية

١٠ في طرطوس

٨ في دمشق

٨ في حلب

٦ في ريف دمشق

الشفاء :

١٥ في حلب

١٣ في دمشق

١٠ في حمص

٩ في اللاذقية

٧ في طرطوس

٧ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٤ في حماة

٤ في القنيطرة

٤ في درعا

الوفاة :

٢ في دمشق

١ في طرطوس

١ في حلب