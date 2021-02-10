179 خرقاً جديداً يرتكبه العدوان السعودي في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 179 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن من بين الخروقات غارة لطائرة حربية على قرية الكوعي بمديرية الدريهمي و15 خرقاً بقصف مدفعي و123 بأعيرة نارية مختلفة، وأضاف المصدر: إن الخروقات شملت أيضاً تحليق 15 طائرة حربية في أجواء الحديدة وحيس والدريهمي والفازة والجاح وسبع طائرات تجسسية في أجواء والفازة والتحيتا والجبلية.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي اليوم 20 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب مخلفاً أضراراً كبيرة بمنازل المواطنين ومزارعهم.

“سانا”