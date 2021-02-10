زاخاروفا: روسيا تشهد هجوماً معلوماتياً منسقاً بعناية بدعم مباشر من دول غربية

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قيام إدارات شركات تكنولوجيا المعلومات الغربية بالترويج لمحتوى تحريضي للمواطنين الروس من أجل القيام بارتكاب أنشطة مخالفة للقانون.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في كلمة اليوم أمام لجنة البرلمان الروسي المعنية بالتحقيق في التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الروسية: إن روسيا تشهد هجوماً معلوماتياً منسقاً بعناية على الجمهور الروسي باستخدام جميع الأدوات بدعم سياسي مباشر من السلطات الغربية.

وتابعت زاخاروفا: إنه قبيل كل الفعاليات غير المرخصة التي نراها في الوقت الحالي تقوم شركات تكنولوجيا المعلومات ومحتكرو الإنترنت بنشر فيديوهات مضللة، ليس هناك شك على الإطلاق في أن إدارة هذه الشركات تتعمد ترويج هذا المحتوى على نطاق واسع، مضيفة: إن تحريضاً صريحاً للمواطنين الروس انتشر لارتكاب أنشطة غير قانونية من خلال نشر معلومات مضللة.

“سانا”