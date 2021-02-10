المشاركون في مسيرات انتصار الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني سيواصل المقاومة والصمود

أكد البيان الختامي لمسيرات إحياء الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني سيواصل المقاومة والصمود حتى هزيمة نظام الهيمنة الأمريكي ومؤامراته.

وأشار المشاركون في البيان إلى مواصلة العمل لخدمة الشعب الإيراني، مشددين على ضرورة عدم التراخي مع العدو في جميع المجالات، وذكّر المشاركون الأعداء ولاسيما الولايات المتحدة بحساباتهم الخاطئة تجاه إيران وبالفتن المتتالية والحروب الفاشلة والهزائم التي لحقت بهم.

يذكر أنه في العاشر من شباط 1979 أعلن عن انتصار الثورة الاسلامية في إيران بعد الإطاحة بنظام الشاه وقيام جمهورية إيران الإسلامية.

“سانا”