قبل سفر منتخبنا الوطني لرجال كرة السلة

ودعت القيادة الرياضية بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال التي ستتوجه غداً الأربعاء إلى قطر للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات، وفي كلمة لرئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا شدد على أهمية مشاركة منتخبنا في ظل الظروف الحالية الصعبة, حيث يعيش الجميع حالة من التفاؤل بعد الدعم للمنتخب في المراحل السابقة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وستكون المشاركة بمثابة التحدي وسنحقق الفوز على منتخبي السعودية وقطر ولن نكون ضيوف شرف في هذه التصفيات وإنما رقم صعب وقوي جداً.

مطالباً المنتخب لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى النهائيات الآسيوية وتقديم مستوى يليق بلعبة كرة السلة السورية.

كما تحدث عضو المكتب التنفيذي رئيس اتحاد كرة السلة المؤقت علاء جوخه جي بقوله: المشاركة في هذه التصفيات مهمة والقيادة بذلت جهوداً كبيرة لإعداد المنتخب والوصول إلى جهوزية كاملة.

ونتطلع إلى تحقيق الفوز والبلوغ للنهائيات الآسيوية.

وختم عضو اتحاد كرة السلة مدير المنتخب طريف قوطرش جلسة الوداع مخاطباً اللاعبين لتقديم كل الحرص لتقديم صورة مشرقة للعبة كرة السلة السورية وأن يكونوا سفراء حقيقيين للوطن.