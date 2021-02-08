كأس العالم للأندية.. البايرن بفوز على الأهلي بثنائية

فاز بايرن ميونخ الألماني على الأهلي المصري بنتيجة 2 ـ 0 مساء اليوم في ختام نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة .

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفي البايرن في الدقيقتين 17 و85 وصعد بالعملاق البافاري إلى اللقاء النهائي المقرر يوم الخميس المقبل أمام تيجريس المكسيكي بينما يلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

استحق بطل أوروبا الفوز بعد سيطرة تامة على معظم مجريات اللقاء بقيادة مدربه هانز فليك كما أن الأهلي بطل أفريقيا قدم عرضاً جيداً مع مدربه بيتسو موسيماني وتألق حارسه الدولي محمد الشناوي في الذود عن مرماه.