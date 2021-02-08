تمديد فترة تقديم طلبات الانتساب إلى برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية

أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن تمديد فترة تقديم الطلبات للراغبين بالانتساب من أصحاب مزارع الحمضيات ومراكز التوضيب والفرز إلى برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية حتى تاريخ الـ 15 من الجاري.

وأوضح مدير عام الهيئة ثائر الفياض في تصريح لمندوب سانا أن التمديد الذي يشمل إمكانية تقديم طلبات الانتساب لأصحاب مزارع الحمضيات التي تزيد مساحتها على 1.5 هكتار وأصحاب مراكز الفرز والتوضيب يهدف لإتاحة فرصة أكبر للراغبين بالانضمام إلى البرنامج في استكمال تعبئة الاستمارات الخاصة بهم وتدقيقها خلال هذه الفترة.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار سعي الهيئة لتسويق المنتجات ولا سيما موسم الحمضيات 2020-2021 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بالهيئة.

وكانت الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية وحددت فترة تقديم طلبات الانتساب للراغبين بالاستفادة من البرنامج وذلك خلال الفترة 15-11-2021 ولغاية 31-12-2021.