اليوم .. تنطلق مباريات مرحلة إياب الدوري الكروي بلا جمهور

تنطلق اليوم مرحلة الإياب للدوري الكروي بدون جمهور بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا, ففي اللاذقية تقام قمة بين تشرين المتصدر في مرحلة الإياب وجاره حطين، حيث يسعى تشرين في هذه المباراة لإثبات تفوقه والانفراد بالصدارة ولكن يبقى لديه مشكلة في ظل غياب أهم لاعبيه المحترفين في دول خليجية المتمثل باللاعب علاء الدالي المحترف في العربي الكويتي وورد السلامة المحترف في الأندية السعودية, أما حطين فخطوطه كاملة بقيادة نجمه مارديك ماردكيان، المباراة نتمناها أن تكون قوية وممتعة بعيداً عن التشنج والعصبية التي تميز مباريات فرق أبناء المدينة الواحدة، وفي حلب يلتقي الجيش شريك الصدارة مع تشرين الاتحاد بقيادة مهاجمه المتميز محمد الواكد وهدفه الفوز ولاغيره, وفي دمشق يلتقي فريق الكرامة الذي ظل متصدراً الدوري لمراحل عديدة وهو مصمم على تعويض خسارته الأخيرة أمام تشرين رغم عرضه القوي مع فريق حرجلة الذي لم يدخل بعد معترك الدوري والمنافسة لنصف مرحلة الذهاب.

المباراة وإن كانت التوقعات تصب في مصلحة الكرامة إلا إذا كان للحرجلة كلام آخر, وفي جبلة يلتقي فريقه جبلة مع الطليعة وفي دمشق يستضيف الوحدة فريق الحرية القادم من حلب ..الحرية نتائجه متواضعة وترتيبه متأخر أمام الوحدة الذي يسعى للعودة للمنافسة والانتصارات.

وفي حمص يلتقي الوثبة بضيفه القادم من طرطوس وهو الساحل..

الفريقان عانا كثيراً في مرحلة الذهاب من نتائج لم ترضِ جماهيرهم، فالوثبة ليس كفريق الموسم الماضي والساحل المتراجع وحكاية كل موسم والترتيب المتأخر، الفريقان يبحثان عن هويتهما في الدوري، و في دمشق وفي مباراة النقاط المضاعفة يلتقي الشرطة والفتوة من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة وهي قمة من قمم الفرق المتراجعة على سلم الترتيب.

ويأتي ترتيب الفرق قبل مباريات المرحلة الرابعة عشرة والأولى إياباً على الشكل التالي:

تشرين 30 نقطة و الجيش 30 نقطة والكرامة 28 نقطة وحطين 26 نقطة والوحدة 24 نقطة والطليعة 24 نقطة وجبلة 17 نقطة و الاتحاد 16 نقطة والوثبة 16 نقطة والحرجلة 11 نقطة و الشرطة 11 نقطة والساحل 6 نقاط والحرية 6 نقاط والفتوة 4 نقاط.

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