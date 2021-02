اليوم .. تنطلق مباريات مرحلة إياب الدوري الكروي بلا جمهور

PM 12:44 2021/02/5 الرئيس الكوبي يؤكد أن الحصار الأمريكي لبلاده إلى زوال

PM 12:24 2021/02/5 عراقجي: إيران مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى

PM 12:13 2021/02/5 مظاهرة في باريس احتجاجاً على تراجع الخدمات العامة وارتفاع البطالة

PM 12:00 2021/02/5 لافروف: غياب العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا يفيد أحداً

AM 9:04 2021/02/5 استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة

PM 11:58 2021/02/4 رئيس المجلس الأعلى للكنائس في فلسطين يدين اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المقدسات

PM 11:47 2021/02/4 الصحة: 65 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 85 حالة

PM 11:44 2021/02/4 روسيا والصين تجددان تأكيد ضرورة عدم التدخل في شؤونهما الداخلية

PM 11:30 2021/02/4 القبض على شبكة بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة في اللاذقية وجبلة

PM 11:27 2021/02/4 ماكرون يؤكد أهمية التواصل المستمر مع روسيا

PM 11:24 2021/02/4 بايدن يعلن إنهاء الدعم الأمريكي للعدوان السعودي على اليمن

PM 11:03 2021/02/4 لافروف وبلينكن يبحثان الحل السياسي للأزمة في سورية

PM 10:44 2021/02/4 القبض على أربعة إرهابيين في العراق

PM 10:34 2021/02/4 منصور: تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين خرق للقانون الدولي

PM 10:29 2021/02/4 العدوان السعودي يواصل شن غاراته على اليمن

