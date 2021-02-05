رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ لـ”تشرين”: ندعم إقامة بطولات دولية في سورية

زار سورية خلال اليومين الماضيين الدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي وعضو الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ وذلك من أجل التنسيق والتشاور والتحضير للبطولة العربية الإحترافية التي ستستضيفها سورية في العشرين من شهر أيار القادم وبحث سبل التعاون بين الاتحادين العربي والسوري في المرحلة المقبلة التي ينتظر أن تشهد المزيد من النشاطات المشتركة البطولات العربية والدولية.

وأكد الشاعر في تصريح خاص لـ”تشرين” أن هدف الزيارة إلى سورية على مدى يومين تأتي في إطار التشاور والتحضير في كل مايخص البطولة العربية التي ستقام على هامشها دورات تحكيمية وتدريبية، حيث تم الاجتماع مع رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا الذي رحب بإقامة هذه البطولة وقال: إن سورية ذراعيها مفتوحة لاستضافة وإقامة البطولات العربية والدولية وهذا فخر للرياضيين السوريين.

وأضاف الشاعر ستصدر قريباً التعليمات الفنية لهذه البطولة العربية التي من المتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية لفئتي الرجال والسيدات لعدة أساليب في رياضة الكيك بوكسينغ.

وأوضح الشاعر أن الاتحاد العربي يدعم إقامة البطولة العربية للكيك بوكسينغ التي ستنظمها سورية في أيار القادم وسيكون نجاحها بمثابة الانطلاقة لاستضافة العديد من البطولات الأخرى إضافة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات الفنية والمساعدات الرياضية الخاصة باللعبة لدعم الفرق السورية حتى تعود إلى القها ونجاحها.

وعن أهمية إقامة البطولة العربية الاحترافية في سورية قال: إن استضافة سورية للبطولة لها أهمية كبيرة وخاصة أنها تأتي بعد انقطاع طويل و كان ضرورياً جداً إقامتها في دمشق بعد ابتعاد اللاعبين السوريين عن المشاركات الخارجية خلال الفترة الماضية وان البطولات بدون أبطال سورية تفقد رونقها كوننا تعودنا عليهم ليكونوا على منصات التتويج وهم ينافسون ويقارعون أقرانهم من بقية الدول.

وعن آلية الدعم الذي سيقدم للعبة الكيك بوكسينغ في سورية بين الشاعر ان الإتحاد العربي معتمد من اتحاد اللجان الأولمبية العربية ومشرف على الاتحادات العربية وان الاتحاد السوري جزء لا يتجزأ من أسرة الاتحاد العربي وسيكون دورنا بالتشجيع والدعم والتحضير لهذه المشاركة وتوفير مقومات النجاح لها وتأمين كل مايلزم لذلك، وأن إقامة البطولة في سورية له دلالات كبيرة وان الاتحاد العربي للعبة عازم على دعم وتطوير اللعبة في سورية.

وأعرب الدكتور الشاعر عن سعادته الكبيرة والرائعة لمالقيه من حفاوة وتكريم خلال زيارته لسورية القوية بشعبها وجيشها وقيادتها الحكيمة.

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