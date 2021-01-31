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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 18 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 01 شباط 2021
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الأخبار
مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في الحسكة: حصار ميليشيا "قسد" للأهالي جريمة حرب
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بقيمة 5 مليارات ليرة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة
جيجاك ينتقد نهج أردوغان الاستبدادي
إصابة عشرة محتجين شمال لبنان
خلال اجتماع موسع.. تحديد أدوار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التصدير ومعالجة معوقاته
الجيش اللبناني يوقف 17 شخصاً شاركوا بأعمال شغب في طرابلس
إصابة ثلاثة شرطيين روسيين خلال مظاهرات غير مرخصة لأنصار نافالني
إسقاط طائرة تجسس للاحتلال شمال قطاع غزة
العدوان السعودي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية
ضبط مواد منتهية الصلاحية وموزع مازوت وبائعي خبز مخالفين في ريف دمشق