مواطنون: يجب اختيار من يسمع معاناتنا ويعمل على إيصالها بأمانة

السويداء - طلال الكفيري

الأداء الخجول والروتيني لبعض أعضاء مجلس الشعب خلال الدورات السابقة، وخاصة أن هناك الكثير من المطالب لم يتم تحقيقها، والكثير من المشكلات لم تُعالج، دفعت مواطني محافظة السويداء لمطالبة الأعضاء الجدد أن يخرجوا من مكاتبهم لأن مكانهم بين المواطنين، ومعالجة قضاياهم العالقة.

«تشرين» التقت عدداً من المواطنين, إذ قالت السيدة سهام كنج: سأعطي صوتي للمرشح الذي يسمع لمطالبنا ويعالج مشكلاتنا، وأتمنى من الأعضاء الجدد أن يكونوا صوت المواطن تحت قبة المجلس، والعمل للقضاء على الروتين المعمول به لدى معظم دوائرنا الرسمية، ومحاربة الفساد بالأعمال وليس بالأقوال، والأهم إيجاد حل جذري وسريع لارتفاع الأسعار، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وزيارة القرى الأشد فقراً ودعم أسرها بقروض ميسرة، لأن هناك منحاً للأسر الفقيرة تذهب لغير مستحقيها، والإشراف من أعضاء المجلس على الإعانات شخصياً.

وقال حسان غانم: سأذهب إلى الانتخابات لكي أعطي صوتي للمرشح الذي أرى فيه نفسي، والذي يمثلني فعلاً، مضيفاً: إن مكان عضو مجلس الشعب بين المواطنين، وليس وراء المكاتب، وأتمنى من الأعضاء الجدد عدم الوقوع في أخطاء من سبقوهم، فالكثير من الأعضاء الذين نجحوا خلال الدورات الماضية ونالوا الثقة نقلوا سكنهم إلى خارج المحافظة، فعلى أعضاء مجلس الشعب أولاً حماية الفلاحين من جشع التجار والسماسرة، والعمل على تأمين أبواب تسويقية لإنتاجهم لأن الفلاح صمام أمان الزراعة، وبالتالي دعمه بمستلزمات الإنتاج، والمسألة الثانية هي محاربة الفساد، ومراقبة عمل الدوائر لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل أولاً ومعالجة قضايا المواطنين العالقة لدى هذه الدوائر ثانياً.

وطالب غانم بضرورة تثبيت الأسعار بما يتناسب مع رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، وتأمين سكن بأسعار رمزية للعاملين الذين مازالوا لايملكون منازل خاصة بهم.

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