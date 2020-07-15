26 مركزاً انتخابياً جديداً لدائرة مناطق محافظة حلب و3 مراكز لمحافظة إدلب
حلب-رحاب الإبراهيم
أصدر محافظ حلب /حسين دياب /قراراً بإحداث /26 /مركزاً انتخابياً جديداً في دائرة مناطق محافظة حلب ريف ليصبح العدد الإجمالي لهذه الدائرة 408 مراكز انتخابية.
وتضمن القرار نقل مكان الانتخاب للصندوق رقم /272/ إلى الثانوية المختلطة بدلاً من (المؤسسة الاستهلاكية) في دير جمال، ونقل مكان الانتخاب للصندوق رقم/276/ إلى مدرسة بنات دير جمال بدلاً من مبنى الكهرباء في دير جمال.
كما أصدر المحافظ قراراً بإحداث /3/ مراكز انتخابية جديدة لدائرة محافظة إدلب ليصبح العدد الإجمالي لهذه الدائرة 10 مراكز .
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