هطولات مطرية متفرقة أعلاها 25 مم في طرطوس

تشرين:

شهد أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 25 مم في طرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظتي دمشق وريفها: قطنا 4 مم والحرمون وقاسيون 3 مم والكسوة 2 مم والزبداني وميسلون وجديدة الشيباني والتل ودوار المطار وساحة الحجاز 1 مم.

– محافظة السويداء: عين العرب 1 مم وشهبا 5 مم والصورة الصغيرة 12مم والسويداء وصلخد 1 مم.

– محافظة درعا: نوى 3 مم وتل شهاب والشيخ مسكين 2 مم وإزرع 1 مم والصنمين 8 مم.

– محافظة القنيطرة: حضر 5 مم والقنيطرة 3 مم.

– محافظة حمص: الناصرة 6 مم ومرمريتا 12 مم وشين 4 مم وقلعة الحصن والعريضة 10 مم وتلكلخ 9 مم وتلدو 4 مم والرستن 3 مم.

– محافظة حماة: الرصافة 4 مم ووادي العيون 6 مم ومصياف 3 مم وعين حلاقيم 17 مم والحميري 1 مم.

– منطقة الغاب: شطحة وعين الكروم 4 مم والكريم 6 مم وأفاميا 3 مم والسقيلبية 2 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 9 مم والشيخ بدر 5 مم ومشتى الحلو 11 مم ودريكيش 7 مم وصافيتا 13 مم وحمام واصل 23 مم والصفصافة 14 مم وطرطوس 25 مم وبانياس 2 مم.

– محافظة اللاذقية: صلنفة 3 مم وقسطل معاف والمزيرعة 2 مم والقرداحة 10 مم والحفة 14 مم والقطيلبية 13 مم ووادي قنديل 7 مم ومطار الباسل 11 مم وبوقا واللاذقية 12 مم والبهلولية 1 مم.

– محافظة إدلب: جسر الشغور وإدلب 2 وأرمناز 1 مم.