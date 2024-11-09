الوحدة يستأثر بالفوز.. وبردى والأشرفية يتخطّيان حطين واليرموك

تشرين – هيفاء الإبراهيم :

نتائج متوقعة لبعض الفرق في دوري الناعمات السلوي الممتاز، وضمن أسبوعه الرابع من مرحلة الذهاب، ففريق الوحدة المتقدم تابع سلسلة انتصاراته بفوز مستحق على مستضيفه فريق الجلاء الحلبي بنتيجة ٥٣ ، ٤٧ نقطة ضمن اللقاء المشوّق الذي شهدته صالة الجلاء الرياضية بحلب مساء أمس الجمعة، حيث قدم الفريقان مستوى فنياً عالياً، ففريق الوحدة بعد أن استعرض فنياته وعضلاته أمام مستضيفه فريق الجلاء أثبت من جديد في هذا اللقاء أنه فريق قوي، لا يمكن تجاهله رغم صحوة الجلاء القوية لاسترداد عنفوانه، ولكنه لم يتمكن من الفوز أمام خبرة وتكامل فريق الوحدة الذي تمكن من الانتصارن ولكن بفارق بسيط ٦ نقاط، و قد أكدت لـ”تشرين” جيسي عجان إدارية نادي الجلاء أن المباراة كانت بشكل عام جيدة المستوى والأداء من كلا الفريقين، وفي الوقت نفسه حساسة و مهمة لكليهما، لأن نتيجتها ستكون الأساس لفريق الوحدة الفائز للحفاظ على ترتيبه بالمقدمة. وبالنسبة لفريقنا الجلاء كانت فرصة جيدة واختبارية للاعباتنا، باعتبار أغلبهن من الأعمار الصغيرة ،فكانت الخسارة بطعم الفوز رغم غياب أهم لاعبات الجناح، ومع ذلك لم يكن الفوز سهلاً أو يسيراً لفريق الوحدة، وإنما تطلب من لاعباته الكثير من الجهد والمناورة والفنيات حتى اللحظات الأخيرة، ما جعل اللقاء ينتفض حماسة وإثارة، ولاسيما في الربع الأخير من المباراة ، وأخيراً أتمنى التوفيق والنجاح للجميع.

أما بالنسبة لنتائج بقية اللقاءات، ففريق سيدات الأشرفية لم يكن أقل شأناً في هذه الجولة، حيث استطاع أن يفرض إرادته على خصمه المستضيف فريق سيدات اليرموك ويستأثر بالمباراة وبالنتيجة أيضاً، حيث وصل الفارق إلى ٦ نقاط بنتيجة ٦٩ ، ٦٣ نقطة وكذلك في دمشق تمكنت سيدات بردى من التغلب على ضيفاتهن سيدات حطين بفارق نقطتين ٦٢ ، ٦٠ نقطة في صالة الفيحاء الرياضية.

علماً أن منافسات هذه الجولة الرابعة من هذا الدوري تستكمل مساء اليوم السبت بلقاء فريقي أهلي حلب مع الثورة متصدر الدوري حتى الآن بصالة الحمدانية في حلب.