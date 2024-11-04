هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 37 مم في الهول بالحسكة

تشرين:

شهد أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 37 مم في الهول بمحافظة الحسكة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظة ريف دمشق: الحرمون وقطنا 1 مم وسرغايا ويبرود والقطيفة 2 مم وميسلون 4 مم والجراجير 5 مم والنبك 10 مم.

– محافظة درعا: تل شهاب 1 مم.

– محافظة القنيطرة: حضر 2 مم.

– محافظة حمص: الناصرة والقريتين 3 مم وشين وتلدو وحمص والقصير 2 مم والعريضة وقلعة الحصن 5 مم وتلكلخ 4 مم وتدمر 8 مم .

– محافظة حماة: حربنفسه والسلمية 1 مم والصبورة 8 مم والسعن 2 مم وعقيربات 7 مم .

– منطقة الغاب: شطحة 7 مم

– محافظة طرطوس: مشتى الحلو والدريكيش 2 مم .

– محافظة حلب: عين العرب الشمالية 7 مم .

– محافظة الرقة: الرقة والمنصورة 2 مم وجديدة خابور 3 مم وبئر محيسن 1 مم.

– محافظة الحسكة: المالكية وعامودا 4 مم والزهيرية 7 مم وهيمو ومركدة 5 مم والقحطانية 10 مم والقامشلي والحسكة 6 مم واليعربية والعريشة 11 مم والدرباسية 1 مم والجوادية وأبو قصايب 21 مم وتل حميس 16 مم وتل براك 13 مم وتل علو 20 مم والهول 37 مم وأم مدفع 7 مم وتل بيدر 15 مم والشدادة 3 مم.

– محافظة دير الزور: التبني 1 مم والكسرة 10 مم الميادين 9 مم والبوكمال 2 مم.