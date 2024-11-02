أضرار كبيرة في المنظومة الكهربائية باللاذقية نتيجة الحرائق

تشرين- صفاء إسماعيل:

بيّن المدير العام للشركة العامة لكهرباء اللاذقية المهندس إياد إبراهيم لـ”تشرين” أن الحرائق التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين خلّفت أضراراً كبيرة في المنظومة الكهربائية في كل من البدروسية، الحفة، بيت جبرو، ياسنس، جبل العرين، البيطار، مرج معيربان، جبلة.

وحسب إبراهيم، توزعت الأضرار على خطوط التوتر المتوسط وشبكات التوتر المنخفض، ما أدى إلى احتراق عدد من أعمدة التوتر المتوسط وعدد كبير من أعمدة التوتر المنخفض مع شبكاتها، بالإضافة إلى احتراق كابلات تورسادية وبعض كابلات المشتركين كما تم احتراق كابلات توتر متوسط بشكل بسيط، تمت معالجتها مباشرة من قبل ورشات الشركة.

وأكد إبراهيم أنه سيتم إعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل اندلاع هذه الحرائق بالسرعة الممكنة.