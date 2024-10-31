أسعار الملابس الشتوية تكوي المواطن.. والجاكيت يتجاوز النصف مليون ليرة

السويداء – ضياء الصفدي:

غزت الملابس الشتوية واجهات المحال التجارية في أسواق السويداء، وهذا معتاد في مثل هذا التوقيت من العام، لكن غير المعتاد هو أسعار الملابس الشتوية للموسم الحالي. الأسعار المدوّنة على واجهات المحال، والتي لا تمتّ للواقع المعيشي بأي صلة، كانت صادمة، وخصوصاً مع وصول الجاكيت الرجالي إلى نصف مليون ليرة، والولادي إلى ٤٠٠ ألف، بينما تجاوز سقف الطقم الرجالي الشتوي الـ ٨٠٠ ألف ليرة و«البيجامة» الولادية وصلت لبعض الأنواع إلى ٦٠٠ ألف.

وبيّن عدد من المواطنين أن أسعار الألبسة الشتوية ارتفعت بشكل غير مسبوق، ما أبقاها بعيدة عن متناول العديد من الأهالي لعدم مقدرتهم على شرائها.

بينما يرى عدد من أصحاب المحال التجارية أن حركة الشراء هذا الموسم خجولة، مقارنة بحركتها في الموسم الماضي، وهذا مردّه، على حد تعبيرهم، إلى ارتفاع أسعار الجملة عن العام الماضي، وازدياد المصاريف عليهم، مثل إيجار المحل ورواتب العمال وغيرها.

و من جهة أخرى، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أن عناصر دائرة حماية المستهلك نظموا العديد من الضبوط خلال هذا الأسبوع، حيث ‏شملت 19 محلاً تجارياً لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحلاً تجارياً لوجود ‏نقص ببطاقة البيان بإحدى المواد المعروضة فيه.‏

وأشار مهنا إلى أن عمل مراقبي المديرية بالنسبة لمحال الملابس ينحصر بمراقبة الحصول على الفواتير النظامية للبضاعة ومطابقتها مع الأسعار المعلنة، والتأكد من حيازة تلك الفواتير أو عدم حيازتها والإعلان عن الأسعار أو عدمه، لافتاً إلى أنه جرى تنظيم ضبوط تموينية عدة منذ بداية الشهر بحق أصحاب فعاليات تجارية مخالفة.