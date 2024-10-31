الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة ويدمر 21 طائرة مسيّرة أوكرانية ‏

تشرين:‏

يواصل الجيش الروسي تقدمه المدروس لتحرير بلدات جديدة من أيدي المليشيات ‏النازية ‏الجديدة الأوكرانية، إذ أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن القوات ‏الروسية حررت بلدة ‏ياسنايا بوليانا في دونباس‌‏.‏

وقالت في بيان: «واصلت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، تقدمها في ‏أعماق ‏دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة ‏الأوكرانية، في ‏مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة ‏الأوكرانية نحو 810 ‏عسكريين، ودبابة وناقلة جند مدرعة وعدداً من المدافع، وتدمير ‏محطة الحرب ‏الإلكترونيةEnklav-N ‌‏ وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.‏

إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لرفع القوات الروسية العلم الروسي في ‏بلدة ‏كروغلياكوفكا المحررة في مقاطعة خاركوف‌‏.‏

وتظهر المشاهد العلم الروسي يرفرف على أعلى نقطة في بلدة كروغلياكوفكا المحررة ‏في ‏منطقة خاركوف، والتي تبعد نحو 20 كيلومترًا جنوب مدينة كوبيانسك‌‏.‏

ويوم أمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ القوات الروسية تمكنت من ‏تحرير بلدة ‏كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف‌‏.‏

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ‏دمرت، ‏خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.‏

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: تمّ خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام ‏كييف ‏لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية‌‏.‏

كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة ‏وتنسيق ‏القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم ، بأن القوات الأوكرانية ‏قصفت أراضي ‏الجمهورية 34 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ‌‎116 ‌‏ مقذوفاً من ‏عيارات مختلفة‌‏.‏

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف ‏المدفعي ضد ‏المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.‏

إلى ذلك، قال الحرس الوطني الروسي في بيان: إنّ المعلومات التي تلقتها المخابرات ‏سمحت ‏للقوات الخاصة بالتخطيط وتنفيذ عمليات هجومية ناجحة ضد مواقع العدو، في ‏مقاطعة ‏كورسك، بالتعاون مع مدفعية القوات المسلحة الروسية‌‏.‏

وأضافت: ‌‎نتيجة للهجوم، تم تحييد أكثر من 100 فرد من القوات المسلحة الأوكرانية ‏وتدمير ‌‏4 نقاط قوة و3 مواقع لإطلاق النار و3 محطات للحرب الإلكترونية‎، بالإضافة ‏إلى ذلك، ‏أسقطت القوات الخاصة للحرس الروسي طائرة من دون طيار واستولت على ‏طائرة ‏ومدفع رشاش ثقيل‌‏.‏

وعلى الصعيد السياسي، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنّ ‏الدول ‏الغربية تسعى لتبرير الحضور العسكري للـ”ناتو” في أوكرانيا من خلال دعوتها ‏لعقد اجتماع ‏لمجلس الأمن الدولي بشأن مزاعم وجود قوات لجمهورية كوريا ‏الديمقراطية الشعبية في ‏روسيا‌‏.‏

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: نرى في المسرحية التي أقيمت أمامنا ‏اليوم ‏هدفاً واحداً، وهو تبرير قرار إرسال قوات «ناتو» لدعم نظام الديكتاتور الذي ‏انتهت ‏صلاحياته في كييف‌‏.‏

وأضاف: إنّ ظهور جنود وخبراء «ناتو» على الأراضي التي تسيطر عليها كييف لم ‏يعد من ‏الممكن إخفاؤه.. مهما اخترعوا من الأساطير.. يُقتل الأجانب بالعشرات والمئات ‏كل يوم، ويتم ‏أسرهم، ويظهرون في مقاطع الفيديو بين جنود القوات المسلحة ‏الأوكرانية‌‏.‏

ولفت إلى أنّ الهستيريا حول موضوع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تزامنت مع ‏توقيع ‏زيلينسكي على مرسوم حول إمكانية خدمة الأجانب في المناصب القيادية في ‏صفوف القوات ‏المسلحة الأوكرانية.‏

وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة «بريكس» في ‏قازان، ‏على ‌‌‏«‎صور الأقمار الصناعية» التي نشرتها سيول، والتي يُزعم أنها تشير إلى ‏وجود أفراد ‏عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية‎ ‎في روسيا. ووصف ‏الرئيس الروسي ‏صور الأقمار الصناعية بأنها «أمر خطير»‏. ‏