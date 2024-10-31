الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة ويدمر 21 طائرة مسيّرة أوكرانية
تشرين:
يواصل الجيش الروسي تقدمه المدروس لتحرير بلدات جديدة من أيدي المليشيات النازية الجديدة الأوكرانية، إذ أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن القوات الروسية حررت بلدة ياسنايا بوليانا في دونباس.
وقالت في بيان: «واصلت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 810 عسكريين، ودبابة وناقلة جند مدرعة وعدداً من المدافع، وتدمير محطة الحرب الإلكترونيةEnklav-N وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لرفع القوات الروسية العلم الروسي في بلدة كروغلياكوفكا المحررة في مقاطعة خاركوف.
وتظهر المشاهد العلم الروسي يرفرف على أعلى نقطة في بلدة كروغلياكوفكا المحررة في منطقة خاركوف، والتي تبعد نحو 20 كيلومترًا جنوب مدينة كوبيانسك.
ويوم أمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: تمّ خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية.
كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم ، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 34 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 116 مقذوفاً من عيارات مختلفة.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
إلى ذلك، قال الحرس الوطني الروسي في بيان: إنّ المعلومات التي تلقتها المخابرات سمحت للقوات الخاصة بالتخطيط وتنفيذ عمليات هجومية ناجحة ضد مواقع العدو، في مقاطعة كورسك، بالتعاون مع مدفعية القوات المسلحة الروسية.
وأضافت: نتيجة للهجوم، تم تحييد أكثر من 100 فرد من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 نقاط قوة و3 مواقع لإطلاق النار و3 محطات للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت القوات الخاصة للحرس الروسي طائرة من دون طيار واستولت على طائرة ومدفع رشاش ثقيل.
وعلى الصعيد السياسي، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنّ الدول الغربية تسعى لتبرير الحضور العسكري للـ”ناتو” في أوكرانيا من خلال دعوتها لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن مزاعم وجود قوات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: نرى في المسرحية التي أقيمت أمامنا اليوم هدفاً واحداً، وهو تبرير قرار إرسال قوات «ناتو» لدعم نظام الديكتاتور الذي انتهت صلاحياته في كييف.
وأضاف: إنّ ظهور جنود وخبراء «ناتو» على الأراضي التي تسيطر عليها كييف لم يعد من الممكن إخفاؤه.. مهما اخترعوا من الأساطير.. يُقتل الأجانب بالعشرات والمئات كل يوم، ويتم أسرهم، ويظهرون في مقاطع الفيديو بين جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
ولفت إلى أنّ الهستيريا حول موضوع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تزامنت مع توقيع زيلينسكي على مرسوم حول إمكانية خدمة الأجانب في المناصب القيادية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة «بريكس» في قازان، على «صور الأقمار الصناعية» التي نشرتها سيول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا. ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها «أمر خطير».