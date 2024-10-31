الأحطاب المخصصة للتدفئة لم تستورد بعد.. مدير الحراج: تسعيرة المتوفر في المستودعات ستصدر قريباً

تشرين- زهير المحمد:

كشف مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت في تصريح خاص لـ«تشرين» أنه حتى اللحظة لم يتم استيراد كميات الأحطاب التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، إذ لم يتقدم أي أحد من التجار للمناقصة والكميات المقترحة.

علماً أن وزارة الزراعة اقترحت استيراد 10 آلاف طن من الأحطاب الجافة للتدفئة، كاشفاً أنه لم يتقدم حتى الآن أي تاجر لاستيراد الكميات المقترحة.

ولدى سؤاله إن كانت هناك بالمستودعات أحطاب سيتم بيعها بموجب البطاقة الأسرية كما كان ذلك معتمداً في السنوات الماضية، أوضح ثابت أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستصدر لائحة بأسعار الأحطاب المخصصة للتدفئة، وستكون الأولوية بعملية توزيعها للمجتمع المحلي.