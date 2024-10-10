أكثر من 200 ألف وافد عبر معبر جديدة يابوس.. نائب محافظ ريف دمشق: مستنفرون على مدار الساعة لتأمين احتياجات الوافدين من لبنان

تشرين- مايا حرفوش:

كشف نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أن إجمالي عدد الوافدين من لبنان عبر المركز الحدودي في جديدة يابوس، بلغ لغاية تاريخه ما يزيد على مئتي ألف وافد، موزعين على 159887 مواطناً سورياً، و43513 مواطناً لبنانياً.

ونوه المحمود في تصريح خاص لـ(تشرين) بجهوزية مراكز الإقامة التي تم إعدادها لاستقبال الوافدين من أشقائنا في لبنان، منوهاً بأن مركز الإقامة بالحرجلة، الذي يضم نحو 750 شقة، يستقبل حالياً حوالي 230 أسرة، علماً أنه يتم تأمين كافة المستلزمات الأساسية للوافدين الذين يتم استقبالهم سواء في مراكز الإقامة أو في الفنادق بمدينة السيدة زينب ، إذ يتم تأمين الغذاء والخبز والطبابة المجانية والألبسة وغيرها من الحاجات.

ولفت إلى أنه بمجرد دخول الوافدين، يتم تقديم جميع الخدمات الصحية لهم من لقاح وطبابة وأدوية بالمجان، بالإضافة إلى المياه ووجبات غذائية وأغطية وغيرها من الخدمات، علماً أن هناك عيادات طبية متنقلة تابعة للصحة والهلال الأحمر خدمة للوافدين.

وأكد المحمود أنّ غرفة العمليات المشكّلة لاستقبال الوافدين مستنفرة على مدار الساعة، و تم استنفار كافة الطواقم الطبية والإغاثية وكافة المديريات الحكومية لتأمين جميع حاجات ومتطلبات أهلنا الوافدين.