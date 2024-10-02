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التخطيط لزراعة أكثر من مليون و451 ألف هكتار قمح

تشرين – ياسر النعسان:

كشف رئيس مكتب الإحصاء والتخطيط والدراسات في الاتحاد العام للفلاحين جزاع الجازع أن إجمالي المساحة المخططة لزراعة القمح للموسم الزراعي 2024 – 2025 تبلغ /1451409 / هكتارات؛ منها /872167/ بعلاً، و/579242/ مروياً، بإنتاج يقدر بـ /2899515/ طناً، وذلك وفقاً لمعطيات الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2024-2025.
وحسب الجازع فإن المساحة المخططة لمحصول الشعير تبلغ /1453109/هكتارات؛ منها /1376713/ هكتاراً بعلاً، و/76396/هكتاراً مروياً، بإنتاج يقدر /1269442/ طناً،وتبلغ المساحة المخططة لمحصول الحمص /89781/ هكتاراً،وتصل المساحة المخططة لمحصول القطن إلى /49246/ هكتاراً بإنتاج يقدر /58524/ طناً.
أما فيما يتعلق بمحصول العدس، أوضح الجازع أن المساحة المخططة تبلغ /128680/ هكتاراً بإنتاج يقدر بحوالي /119326/ طناً.
منوهاً بأنه ووفقاً لمعطيات الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2024-2025 فإن المساحة المخططة لمحصول الشوندر السكري تصل إلى /7000/ هكتار بإنتاج يقدر بـ /49/ ألف طن.
وفيما يتعلق بمحصول الذرة الصفراء فإن المساحة المخططة تبلغ /86021/ طناً بإنتاج يقدر بـ/473110/ أطنان.

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