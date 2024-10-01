ولادة سيدة لبنانية في معبر جديدة يابوس

تشرين- بادية ونوس:

في زمن الحروب حدثت ولادة سيدة ليل أمس ضمن سيارة إسعاف في معبر جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية، ووفق وزارة الصحة فإن فريق الاستجابة بمنطقة الزبداني الموجود في المعبر قام بمساعدة سيدة حامل قادمة من لبنان في ولادتها ضمن سيارة الإسعاف أثناء محاولة نقلها إلى مشفى الزبداني.

وتمت مراحل الولادة من الفنية أميرة حلبوني وبإشراف رئيس مركز الاستجابة في المعبر الدكتور محمد لجين العالول.

يشار إلى أن السيدة وطفلتها بحالة صحية جيدة، وتمت المراقبة الصحية من الفريق الطبي في المعبر وإعطاء الطفلة لقاحها الأول، حيث تم تقديم كامل الخدمات قبل أن يتم نقلهما إلى مشفى الزبداني للقيام بالفحوصات الطبية اللازمة.