«الصحة» تقدم 942 خدمة لوافدين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس كانوا بحاحة لرعاية طبية

قدمت الفرق الطبية في معبر جديدة يابوس بريف دمشق خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ 942 حالة من الوافدين من لبنان الشقيق منذ بدء استقبالهم، في إطار الاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.

وأوضح مدير الطوارئ والإسعاف في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أن عدد الحالات التي احتاجت إلى تقديم الرعاية الطبية منذ بدء استقبال الوافدين حتى الآن بلغ 942 حالة منها 891 حالة احتاجت إسعافات أولية، نتيجة تعرضها للإغماء وهبوط الضغط والتهابات الأمعاء وضربة الشمس، بينما تم تقديم العلاج اللازم ضمن المركز الطبي في المعبر لـ 15 حالة تعرضت لإصابة جراء العدوان، و21 حالة جاءت بسيارة إسعاف خاصة، منها حالات تعرضت لكسور ورضوض جراء العدوان، وتم نقل 15 حالة عبر منظومة إسعاف ريف دمشق إلى مشافي المحافظة.

وأشار حسابا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لبعض الحالات في مشفى الزبداني بريف دمشق، منها حالة ولادة، فيما تم نقل حالات أخرى إلى مشافي الأطفال ودمشق المجتهد والمواساة بدمشق.

ووفق حسابا، تم مرور 13 جثماناً من الشهداء السوريين جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان حيث تم نقلهم إلى محافظاتهم.

وتواصل وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية بمختلف أنواعها للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك عبر نقاط طبية مجهزة بسيارات إسعاف عند جميع المعابر الحدودية، كما تم وضع جميع المشافي التابعة لمديريات الصحة في المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي حالات ورفد المعابر بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أطباء وإرسال الأدوية، والمستلزمات الطبية اللازمة.