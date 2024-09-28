الوزير صباغ يبحث مع وزراء خارجية بيلاروس وسلطنة عُمان والبحرين والأردن علاقات التعاون وسبل تطويرها

تابع وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ سلسلة لقاءاته مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركين في أعمال الجمعية العامة، حيث استعرض مع مكسيم ريجيلكوف وزير الخارجية البيلاروسي مجالات التعاون المختلفة بين البلدين وسبل متابعتها وتنفيذها، وفي مقدمتها عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.

وشدد الوزيران على أهمية تكثيف التواصل والتنسيق وتبادل الدعم فيما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك في الأمم المتحدة.

كما بحث الوزير صباغ مع بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والجهود المبذولة لتعزيزها، وقد عبر وزير الخارجية والمغتربين عن تقدير سورية لمواقف السلطنة الداعمة لها.

من جانبه أعرب الوزير البوسعيدي عن دعم سلطنة عُمان لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في سورية.

واستعرض الوزير صباغ مع وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني سبل توطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أكد الوزيران حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة، وضرورة تضافر الجهود العربية لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي وسبل الدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وبحث وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قضايا ثنائية بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على تطوير علاقات التعاون بينهما، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وأيضاً حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام، بما في ذلك الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة وتداعياته الكارثية.