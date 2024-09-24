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محافظ ريف دمشق يؤكد على تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة من معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان

ريف دمشق- تشرين

أكد محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل خلال جولة على معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق، للاطلاع على سير العمل والخدمات في المعبر، على أهمية تبسيط الإجراءات وانسياب حركة القدوم والمغادرة وإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة واستمرار العمل للارتقاء بمستوى الخدمات في المعبر وتأمين كل المستلزمات الضرورية لذلك.
رافق المحافظ قائد شرطة المحافظة اللواء بلال سليمان محمود وعضو المكتب التنفيذي خليل داود وعدد من المديرين في المحافظة.

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