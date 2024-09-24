الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية

تشرين:

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ‏نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في ‏طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو خريفياً معتدلاً ‏نهارا ًوصحواً بشكل عام ومائلا للبرودة ليلاً وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع احتمال ‏تشكل ضباب خفيف في ساعات الصباح الباكر على المنطقة الوسطى والقلمون، والرياح ‏متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق وتصبح حول معدلاتها أو أعلى ‏بقليل، ويستمر الجو خريفياً معتدلاً وصحواً بشكل عام ويكون مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام، ‏وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية.‏

هذا وهطلت أمطار متفرقة في محافظتي حمص وطرطوس حيث سجلت في محافظة حمص: ‏تلكلخ والعريضة 4 مم.‏

وفي محافظة طرطوس: الدريكيش 6 مم، والصفصافة والشيخ بدر 2 مم وبانياس 15 مم.‏