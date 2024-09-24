الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية
تشرين:
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو خريفياً معتدلاً نهارا ًوصحواً بشكل عام ومائلا للبرودة ليلاً وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في ساعات الصباح الباكر على المنطقة الوسطى والقلمون، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق وتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويستمر الجو خريفياً معتدلاً وصحواً بشكل عام ويكون مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية.
هذا وهطلت أمطار متفرقة في محافظتي حمص وطرطوس حيث سجلت في محافظة حمص: تلكلخ والعريضة 4 مم.
وفي محافظة طرطوس: الدريكيش 6 مم، والصفصافة والشيخ بدر 2 مم وبانياس 15 مم.