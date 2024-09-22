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فعالية خريفية متميزة.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة في مختلف مناطق محافظة طرطوس

تشرين – رفاه نيوف:

سبّبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة طرطوس اختناقات في بعض الأحياء والطرقات.
وأكد مدير شركة الصرف الصحي في طرطوس المهندس علاء شاهين أن عناصر المديرية مستنفرون منذ الخامسة من صباح اليوم، لإزالة الاختناقات التي سبّبها تساقط الأمطار الغزير وخلال مدة قصيرة.
وأضاف شاهين: إن تجمع القمامة على مصافي التصريف المطري سبب الاختناقات، ونعمل بكل إمكانياتنا لفتح المصارف المطرية وتسهيل حركة المشاة والسيارات.
بدوره، بيّن مدير الأرصاد الجوية في طرطوس عهد اسمندر أن الفعالية اليوم خريفية بامتياز، وكانت متوقعة منذ أشهر، وهي ليست غريبة، وإنما فصل الخريف عادة يبدأ بأمطار وكما يقول المثل الشعبي (أيلول ذنبه مبلول)، وهي مستمرة حتى بعد ظهر غد الاثنين مترافقة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة، قد تسبب تساقط حبات البرد، خاصة في المناطق الجبلية، مع رياح جنوبية غربية سرعتها 25 كم/ سا وهبات تصل إلى 61 كم/ سا، والحرارة أدنى من معدلاتها، وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 21 درجة.
ولفت اسمندر إلى عودة الأجواء الصيفية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

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