الحرارة أدنى من معدلاتها و فرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة

تشرين:

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 – 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية معتدلة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً،

خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، كما يكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية مع فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية والوسطى والقلمون.

الرياح غربية إلى شمالية غربية فوق المناطق الشرقية والجزيرة وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلو متراً بالساعة، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية مع استمرار الأجواء سديمية في المناطق الشرقية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر في المناطق الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة.