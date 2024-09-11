هل يلبي تركيب 3970 بوابة إنترنت في السويداء منذ بداية العام الطلبات المقدمة للاشتراك بالخدمة؟

السويداء – طلال الكفيري:

لا يزال مئات المشتركين بالهواتف الأرضية في السويداء، وخاصة الراغبين منهم تزويدهم ببوابات “إنترنت” محرومين من هذه الخدمة، لعدم توافر البوابات في عدد كبير من مقاسم قرى وبلدات المحافظة، لكونه لم يتم رفدها بمزيد من بوابات “الإنترنت” منذ سنين عدة، ما أبقى ما لديها من بوابات غير كافٍ لتلبية كافة طلبات المشتركين، والتي بات يوجد إقبال على تركيبها في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن شهدت أسعار الباقات ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي أثقل كاهلهم مادياً، ولاسيما أن سعر أقل باقة يفوق الـ 100 ألف ليرة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للاتصالات في السويداء المهندس حازم الشوفي لـ”تشرين” أن الفرع قام منذ بداية هذا العام ولتاريخه بتركيب 3970 بوابة، موزعة على عدد من مقاسم المحافظة، على أمل الانتهاء من تركيب 1030 بوابة أخرى قبل نهاية هذا العام، ما يُمكن الفرع من تلبية ما أمكن من طلبات المشتركين المقدمة للاشتراك بخدمة الإنترنت.

ونوه الشوفي بأن ثمة معوقات أمام عمل الفرع، في مقدمتها السرقات المستمرة للكابلات الهاتفية، حيث وصل عدد السرقات منذ بداية هذا العام ولتاريخه إلى نحو 67 سرقة وتعدٍّ على هذه الخطوط ، بينما المسألة الثانية التي مازالت تؤرق الفرع أيضاً، هي تسرب مياه الصرف الصحي إلى غرف التفتيش، ما أدى و يؤدي إلى غمرها في كثير من الأوقات بتلك المياه،و يتسبب بقطع الاتصالات الهاتفية عن المشتركين لأيام عدة.