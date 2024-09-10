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المجلس الوزاري العربي يكلف المجموعة العربية في نيويورك بدء خطوات تجميد مشاركة “إسرائيل” في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تشرين:
قرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته العادية الـ 162 على المستوى الوزاري التي انعقدت مساء اليوم في مقر الجامعة بالقاهرة اعتماد قرار وحيد بشأن تطورات “القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي.
وبموجب القرار كلف مجلس الجامعة المجموعة العربية في نيويورك بدء خطوات تجميد مشاركة “إسرائيل” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وحشد الدعم الدولي اللازم لذلك.
كما حث القرار محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل بموضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”.
وأكد المجلس رفضه القاطع لمخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي وفرض سيطرته على أي جزء من قطاع غزة، وطالب بانسحاب “إسرائيل” الكامل من قطاع غزة، وضرورة تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع.
وأدان القرار أيضاً ارتكاب “إسرائيل” لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهراً، واستهدافها أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.
وأعرب القرار عن رفض مجلس الجامعة وإدانته للسياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإمعانها في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، وأدان أيضاً إمعان “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، في سياسات الضم والاستيطان في الجولان السوري المحتل.
كما أدان القرار بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتصاعد ضد الجمهورية العربية السورية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

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