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استشهاد 5 مدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على محيط مصياف بريف حماة

استشهد 5 مدنيين جراء العدوان الإسرائيلي بالصواريخ الذي استهدف عدداً من المواقع في محيط مدينة مصياف بريف حماة.

وقال مدير المشفى الوطني في مصياف الدكتور فيصل حيدر في تصريح لمراسل سانا إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح بعضهم بحالة حرجة.

وزار محافظ حماة معن عبود المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمئن على صحتهم ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

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