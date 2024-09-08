تخريج دورة السباحة والغطس بنادي نصيب الرياضي

تشرين – هيثم العلي:

اختتمت بنادي نصيب الرياضي دورة السباحة التي أقيمت في مسبح أبو ناجي بحضور حشد غفير من أهالي الأطفال المنتسبين.

واستمرت لمدة شهر بمشاركة 50 طفلاً.

وتضمن مهرجان تخريج الدورة عروضاً وفقرات رياضية منوعة في الغطس والسباحة ضمن المسبح.

وتميزت العروض التي قدمها الأطفال بالسوية الفنية العالية وبخاصة الغطس الذي نفذوه من على مختلف الارتفاعات رغم صغر سنهم، كما قدم الأطفال من مختلف الأعمار عروضاً للسباحة بمختلف أنواعها أظهروا من خلالها المهارات الأساسية التي تعلموها في مدرسة تعليم السباحة إلى جانب تقديم الألعاب المائية المختلفة.

فالمدارس الصيفية للسباحة تستقطب سنوياً الراغبين بتعلم السباحة بهدف تشجيع الأهالي على تسجيل أبنائهم لاتباع هذه الدورات بإشراف مجموعة من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، ورياضة السباحة أصبحت تأخذ اهتماماً من قبل الأهالي في البلدة والمحافظة بشكل عام، وتهدف هذه الدورات لتأهيل كوادر ولاعبين يتمتعون بخبرة عالية في مجال السباحة لتنشيط واقع هذه الرياضة ‏على مستوى المحافظة، استفاد الأطفال المشاركون بالدورة كثيراً، وستكون هناك دورات قادمة تدخل الفرح والسرور على قلوب الاطفال.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية بدرعا جهاد المصري إلى أهمية هذه المدارس في اكتشاف المواهب بغية متابعة رعايتها وصقلها وتطوير مستوياتها لرفد اللعبة، ما يسهم في الارتقاء بواقع السباحة وإعادة الألق لها لتعود من جديد تحقق الإنجازات.

حضر حفل تخريج الدورة الكابتن جهاد المصري رئيس الاتحاد الرياضي وأعضاء الاتحاد الرياضي غسان صياصنة وفراس الصباغ وندى محاميد والخبرة الرياضية عماد أبو زريق.