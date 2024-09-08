مغادرة منتخب قوانا الوطني للناشئين إلى الطائف

تشرين- هيفاء الإبراهيم:

منتخبنا الوطني للناشئين لأم الألعاب سيغادرنا غداً إلى الطائف في السعودية للمشاركة في البطولة العربية العاشرة للناشئين و الناشئات لألعاب القوى، و حول مشاركة منتخبنا في هذه البطولة تحدث لتشرين سليمان حويلة رئيس اتحاد اللعبة قائلاً إن مشاركة لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين في هذه البطولة العربية لها أهمية كبيرة في تعزيز الثقة لديهم و بإمكاناتهم الرياضية، و في تمتين حلقات التواصل الرياضي الخارجي و تفعيل حيويتها من خلال المشاركة في هذه البطولة و من البوابة العربية، و تابع حويلة و من المتوقع أن تكون هذه البطولة على مستوى فني عالٍ كونها تضم نخبة مميزة من لاعبي أقوى الفرق العربية من فئة الناشئين والناشئات ما يجعل وجود لاعبينا فيها و المشاركة في منافساتها فرصة جيدة لهم لإثبات حضورهم و تميزهم على الصعيد العربي و بالوقت نفسه هي محطة اختبارية و تحفيزية استعداداً للاستحقاقات الرياضية الكبيرة القادمة،كما نوه حويلة بأن منتخبنا للناشئين قد خضع مؤخراً لمعسكر تدريبي مكثف في مدينة تشرين الرياضية بدمشق بمعدل حصتين تدريبيتين يومياً بإشراف المدربين الوطنيين الأكفاء و ختم حويلة سنشارك في هذه البطولة ببعثة مؤلفة من محمد خلفه رئيساً و أحمد مصطفى إدارياً بالأضافة إلى المدربين فاروق أبو الريش و باسم حسن، و اللاعبون هم، زينب يوسف و هدى خضر و بيان درباس و أثير البلقي و بتول الدبس و غزل الحكيم و يزن أبو العيال و شهم السباعي و أسامة حجازي و شهد العبد و محمد مدلل و حمزة الطحان.

نتمنى للاعبين المشاركين و لبعثة منتخبنا النجاح و التوفيق و العودة المكللة بالإنجازات و التميز .