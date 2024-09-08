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وزارة الإعلام تعلن عن توفر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي المسيئة

تشرين

عبّرت وزارة الإعلام عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر عبر العديد من المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيئ الى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية، وإحالة المسؤولين عنها والمشاركين فيها إلى القضاء المختص.
وأضافت الوزارة في بينا لها اليوم: في إطار حرص وزارة الإعلام على تفعيل سبل التواصل مع المواطنين والفعاليات المجتمعية بغرض مساهمتهم في الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه العامة، تعلن مديرية الرصد في الوزارة عن توفر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن تلك المنصات والصفحات المسيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم (عبر إرسالهم رابط المنصة الرقمية أو صفحة التواصل الاجتماعي) إلى:
1- الإيميل الخاص complaints@moi.gov.sy
2-الخط الساخن عبر خدمة الواتس 0930088775

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